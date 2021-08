Achraf ACHSAA (SAADAOUI)

Passionné par le domaine d'électricité CFO/CFA & énergies renouvelables, voir les concepts conquis par la conception, la réalisation et la gestion des différentes technologies.

Electricité HTA/BT :

- Raccordement au réseau de distribution public HTA et BT ;

- Postes de livraison HTA et postes de transformation HTA/BT ;

- Groupes électrogènes, réseaux ondulés et secourus ;

- Compensation de lénergie réactive ;

- Mise à la terre et régime des neutres ;

- Installations déclairages intérieur et public ;

- Tableaux électriques, appareillage électrique et distribution dalimentations électriques ;

- Audit énergétique des installations électriques.

Electricité CFA :

- Précâblage informatique et téléphonique ;

- Vidéosurveillance IP ;

- Contrôle daccès, Télédistribution ;

- Gestion technique centralisée ;

- Systèmes de sonorisation ;

- Système de Sécurité Incendie.

Photovoltaïque :

- Installations photovoltaïques raccordées au réseau BT et HTA ;

- Installations photovoltaïques hybrides ;

- Installations photovoltaïques autonomes ;

- Pompage solaire.

Energie éolienne :

- Raccordement HTA des parcs éoliens.