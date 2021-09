Achraf MIKOU

Ingénieur d'état de l'Ecole Nationale Supérieure d'Arts et Métiers(ENSAM), figure de référence pour l’enseignement du génie industriel et mécanique; mon cursus a été enrichi par de nombreux stages me permettant de parfaire à la fois on savoir-faire mes compétences Techniques et Métier, ainsi que plusieurs projets d'étude qui mon permis d'acquérir une parfaite maîtrise des outils CAO.



Mon ouverture d'esprit, ma capacité d'adaptation et mon sens du relationnel, sont autant d'atouts que j'aimerais mettre en service dans un poste a environnement évolutif qui favorise la croissance professionnelle.



Mes compétences :

Catia v5

Bureau d'études

Conception mécanique

Assemblage et montage mécanique

CAO

Mécanique des fluides

DAO

Génie mécanique

Mécanique générale

Gestion de projet

FAO

Formage

Fonderie