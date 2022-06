Achraf OULOUTRI

Je cherche à élargir mon champ d'activité, avoir une diversité dans différent domaine technique.

Collaborer dans des projets de haut niveau, avoir la possibilité de mettre en pratique mes capacités et compétence dans multiple échelon hiérarchique.

Contribuer au développement stratégique et la mise en œuvre de nouvelles solutions.



Domaine :



Arts/Divertissement/et Media; Technologie de l'information; Installation, Maintenance et Réparation; industrie,tertiaire, Gestion des installations; Sûreté/Environnement





Mes compétences :

AMX programming

Access control (CARDAX)

wireless Radio Communication System (Simoco)

Evénementiel

Audiovisuel

Administration of Digital Entertainment Solution

Lader, Autocad and CANICO

CCTV systems Environmental (Bosch)

JANUS System Visia digital display and signage

DSP Sound Bss Web