Achtbi AHMED

Madame Monsieur,



j'ai l'honneur de porter mon parcours a vous mains pour obtenir un poste ou sein de votre entreprise ,J'ai un bac option science et en cours d'obtention de mon Diplôme dans l'institut spécialisée de bâtiment .

je porte a votre connaissance que je suis un jeune marocaine à un age de 20 ans et j'ai des compétences technique et théorique qui me permet d'avoir un post a votre entreprise

je vous remercie pour votre attention, veuillez agrée , mes salutations destingué .



Mes compétences :

Planification

Étude de prix

Suivi de chantiers