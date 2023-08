Je suis Administrateur des affaires , spécialisé en finance , comptabilité , gestion des projets et consultant international en sage saari ligne 100 ( logiciel de Gestion ) depuis 2007 .

je suis consultant et formateur en sage saari dans beaucoup de sociétés et d'institut supérieur de gestion : ISCOM, ISI , IPD

Parallèlement , je gère les finances et la comptabilité de beaucoup de société notamment ICP ( centre de néphrologie et d'hémodialyse ) et SDS , Mariste carrefour , MGI sarl , CGE depuis 2008 .