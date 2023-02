Adam CALZADA

Je suis graphiste - motion designer de formation et de métier.



Mon 1er amour en matière de création vidéo fut le brickfilming, des petits sketchs humoristiques réalisés en stop motion utilisant des LEGOs. (K-daz sur

Youtube) Cette pratique ma donné de lexpérience avec toutes les étapes de

la chaîne de production vidéo et ma décidé à poursuivre une carrière dans la

création visuelle.



Mon showreel : https://www.youtube.com/watch?v=NpfQvH4EtAY



À l'école puis dans mon travail, j'ai appris à

mettre en page des documents publicitaires et éditoriaux;

créer des logos à partir d'un brief;

créer et adapter des chartes graphiques;

concevoir des visuels et les animer;

scripter puis mettre en scène une histoire;

réaliser des tournages en équipe, faire des shoots photo;

retoucher des images, faire des photomontages;

intégrer des effets spéciaux;

monter des formats courts (sketchs, vidéo musicales, vidéos éducatives, publicités, rubriques d'horoscope)

donner un ton colorimétrique approprié;

créer des habillages et des génériques animés attrayants;

créer des miniatures de vidéos