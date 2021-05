Technicien en fibre optique D2 et D3.

Raccordement du PM( point de mutualisation ) jusqu'au micro manchon et

la mise en service au NRO ( noyaux réseau optique ).

Des soudures de fibre avec zéro perte et - 16 à -20 de signale

Assidu, aime son boulot et surtout dans la perfection