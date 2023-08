Addar SAID

Said Addar, 53 ans, père de trois enfants.

résidant au Maroc Rabat

-formation initiale Bac architecture +3 en génie civil période 85/89 à l'Institut Supérieure Industrielle de Mons Belgique.

-obtention du diplôme Master Universitaire Management de l'Environnement et du Développement Durable de la faculté des Sciences et Technique de Settat Maroc.

-En activité professionnelle depuis 1990 à ce jours domaine concerné Management de projets de génie civil et de bâtiment . (maîtrise des volets techniques et de gestion relative aux études, suivi et réalisation des projet constructions et de viabilisation)



Mes compétences :

Études d'impact

Études urbaines et développement de projets

Études de marché

Management de projet et coordination

la coordination

Microsoft Office

Gestion de projet

Etude technique

Étude de prix