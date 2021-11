Adel HADJAB

- AIR FRANCE

Assistance à maîtrise d'ouvrage.



-Université Paris-Est Créteil Val de Marne

IUT Sénart / Réfection de la toiture .



- FAUR / ONAT

. Collaboration / Etude d’aménagement d’un village touristique à Timimoun



- FRANCE MÉDIAS MONDE

Maîtrise d'œuvre et assistance à maîtrise d'ouvrage

. Modification de façades (Etudes et direction des travaux)

. Aménagement d'auvents (Etudes et direction des travaux)

. Création d’une articulation entre les deux corps de bâtiments (AMO)

. Amélioration de la sécurité du site (Etudes de faisabilité)

. Aménagement paysager des abords et des terrasses (Etudes)

Immeuble de bureaux // Issy-Les-Moulineaux



- ROCHE

Maîtrise d'œuvre

. Réaménagement partiel (Etudes et direction des travaux)

. Intervention sur mur rideau (Etudes et direction des travaux)

Immeuble de bureaux IGH// Boulogne Billancourt



- ICADE

Assistance à maîtrise d’ouvrage

. Expertises techniques et suivi des opérations.

Immeuble de bureaux // Paris 75017



- SOTHEBY'S

Maîtrise d’œuvre

. Diagnostic et études de mise en conformité PMR.

Galerie d'art et de vente aux enchères // Paris 75008



- LE FIGARO

Réhabilitation thermique de l’immeuble de bureaux (Audit énergétique et études)

Immeuble de bureaux // Paris 75009



- NEXITY

Maîtrise d'œuvre

Réaménagement d’un appartement de 350 m² (Etudes)

Paris 75008.



- CRÉDIT SUISSE

Maîtrise d'œuvre

. Réhabilitation des façades - Mur rideau (Audit, études et suivi des travaux)

Immeuble de bureaux // Issy-Les-Moulineaux



-ORRICK HERRINGTON STUCLIFFE EUROPE

. Mise en conformité PMR (Audit, études et suivi des travaux)

Immeuble de bureaux // Paris 75016



- DIVERS

. Etudes d’aménagement de boutiques de prêt-à-porter

. Réaménagement d’appartements





- ATALIAN

. Réalisation d’Agenda d’accessibilité programmée (Ad’ap)

. Assistance pour élaboration des dossiers de réponse à appel d’offres

. Assistance pour la consultation d’entreprises et suivi des travaux

. Accompagnement dans les différentes phases de l’exploitation d’un portefeuille immobilier d’entreprises (gestion quotidienne / partie opérationnelle lors la mise en vente/location des biens)

(non exhaustif// Maintenance / Accueil et sécurité des sites / Mise en application de la réglementation et suivi de l’évolution des normes (Incendie – PMR - ERP etc) /organisation des visites périodiques réglementaires /Rédaction des appels d’offres et consultations pour les fournitures et les prestations de service (Contrôle technique – assurances…) / Programmation des travaux / Gestion des budgets /Diagnostics / Etat des lieux / Gestion totale de la partie technique et travaux / Levée des réserves lors des négociations / Communication avec les locataires, les propriétaires )



- BOUYGUES CONSTRUCTION / FILIALE INTERNATIONALE

Université du hertforshire - Résidences universitaires -

. Chiffrage services Gros Œuvre et V.R.D.



- U.F.G. MANAGEMENT

. Consultation des entreprises sur 20 sites, suivi des travaux et levée des réserves.



FLAMMARION / NATEXIS / ATALIAN

. Audit pour mise en conformité PMR des immeubles de bureaux // Paris 75013



LAGARDERE / ATALIAN

. Audit pour mise en conformité PMR des immeubles de bureaux // Issy Boulogne Billancourt



- LA TOUR EDF

Agencement de bureaux

. Prestation de réalisation de plans d'architecture:Aménagement et synthèse CVC

Paris La Défense



- MORPHOSIS / SRA ARCHITECTES

. Prestation de réalisation de plans phases PC et DCE.

Projet de la tour PHARE IGH // Paris La Défense



- Réhabilitation : Crèche rue Blanqui (Paris 13ème)

Suivi de chantier, levée de réserves, plans d'exécution, synthèse TCE



- Réhabilitation : Cité jardin Stains (93) chantier "tiroirs"

Suivi de chantier, plans d'exécution, relevés, synthèse TCE



- Réhabilitation : Maison de retraite à Bagnolet

Suivi de chantier, levées de réserves, plans d'exécution

Consultation et désignation des fournisseurs



- Réhabilitation : Chantier 150 logements – Boulogne (93)

Plans d’exécution menuiseries, synthèse TCE

Consultation et désignation des fournisseurs



Mes compétences :

Planification

Gestion de patrimoine

Gestion de projet

Direction technique

Direction de projet

Suivi de chantiers

Architecture

Thermique du bâtiment