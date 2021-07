Adel-Nazim BENHAGOUGA (BELHOUT )

Expérience professionnelle :

Juin - 2019 FEDEX express (ALGERIE)

Juin - 2005 Agent Service



Mai - 2005 META Système alarme auto voitures (ALGERIE)

Juin - 2000 électricien auto



Juin - 1999 Menuiserie KOUBA

Février - 1998 Ebénisterie



FORMATION ET DIPLÖMES :

-Ecole Des Sourds et Muets (Lavigerie Mohammedia-ALGERIE)

- C.F.P.A HAI EL- BADIR (Algérie, KOUBA) Diplome CAP Ebénisterie



QUALIFICATIONS ET COMPÉTENCES

Capacité à travailler en équipe.

Capacité dadaptation

Résolution de problèmes.

Le sens de la communication (Langage de Signe)

LANGUE :

Français parle, lire, écrire.

Arabe langue maternelle.

Anglais Notions.

Espagnol Notions.

BURAUTIQUE :

Word, Excel, Power Point, Réseau Sociaux.

CENTRE DINTERETS :

Fitness, Musique, Lecture, Voyage.