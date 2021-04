Adélaide KINKONDA

Personne très dynamique et motivée aimant travailler en toute autonomie et capable de gérer des dossiers complexes. Dotée d'un bon sens relationnel et rédactionnel, rigoureuse, je souhaite intégrer une équipe dynamique afin de mettre à profit mes compétences et expériences acquises en assistanat de haut niveau.



Compétences bureautiques



Word : Paragraphe, styles, table des matières, publipostage, marques de révision

Excel : Formules, tris, filtres, tableaux croisés dynamiques

PowerPoint : Masque de diapositives, animations, modèle

Outlook : travail collaboratif avec le calendrier, les tâches et les note

Internet, Publisher



Mes compétences :

Facturation

Gestion des contrats