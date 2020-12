Adèle DALBERA - PSYCHOLOGUE CLINICIENNE (DALBERA )

Site internet : https://psychologuerennesadeledalbera.wordpress



Prise de rdv : 07 60 58 94 08 ou adeledalbera@yahoo.fr



Psychologue Clinicienne et psychothérapeute - Diplômée d'état





Description : À tout moment de la vie, il peut arriver dêtre confronté à des impasses, des piétinements. Angoisses, dépressions, trauma, troubles alimentaires, insomnies, addictions, souffrance au travail etc. La psychothérapie a pour vocation dapporter un apaisement des souffrances, une compréhension de soi, et une meilleure confiance. Le travail thérapeutique que je vous propose vous permettra de comprendre vos comportements et de façonner les outils vous permettant de les appréhender, et d'orienter votre vie psychique de la manière dont vous le souhaitez. Je reçois en consultation : Adulte Adolescent Enfant A domicile En visio-consultation