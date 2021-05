Adèle Théodora PENDA LOBE

Après avoir exercé pendant de longues années dans le commercial et le marketing, notamment dans le Groupe TOTAL, filiale du Cameroun,



Je me consacre désormais à ce qui me tient le plus à coeur : l'univers de l'enfance et de la littérature. L'autre de mes grandes passions est l'humanitaire.



En 2013, j'ai mené un projet littéraire avec des élèves de CE2 et CM1 d'une école primaire élémentaire de Nice, qui a abouti à la publication d'un livre de contes pour enfants "les incroyables voyages de P'â Koulè". L'oeuvre est à la fois imaginaire et pédagogique. Les enfants sont sensibilisés à la notion de la préservation des espèces et de la nature, car ces histoires d'animaux se passent dans des forêts protégées du Cameroun. Certaines sont classées patrimoines mondiaux de l'humanité.



En 2015, dans le cadre d'un Contrat Local d'Accompagnement à la Scolarité, j'ai pris en charge une petite classe de 5 élèves de niveau CE1, avec pour mission de leur donner le goût des livres. De cette expérience, est née une production littéraire : LES CINQ HISTOIRES ROCAMBOLESQUES. Des histoires nées d'imaginaires d'enfants et illustrées par eux, complétées par mon imaginaire d'adulte.



J'anime des ateliers de contes dans des écoles, des médiathèques et d'autres lieux publics de Nice.



Je fais partie de la troupe de conteurs bénévoles CONTES D'AZUR.



Depuis Septembre 2014, j'exerce le métier d'Assistante d'Education dans une école primaire. J'accompagne les élèves en difficulté d'apprentissage et je travaille en binôme avec les enseignants à des projets pédagogiques spécifiques, je fais également de l'aide aux devoirs en étude du soir.



Dans la même école, J'anime et coordonne un atelier de lecture et d'écriture niveau CM1-CM2. En juin 2015, une de mes élèves a reçu le prix départemental des Palmes Accadémiques "défense et illustration de la langue française", dans le cadre d'un concours littéraire. Cette année 2015-2016, avec mon atelier, nous avons préparé un concours national de lecture. Une de mes élèves a terminé 4ème départemental.





Parallèlement, je continue mes activités littéraires.





Je fais bénévolement du soutien scolaire aux enfants des familles en difficultés de vie ou difficultés de langue française.



Je suis à la recherche d'opportunités d'affaires, notamment celles en rapport avec le Cameroun, dont je connais bien le monde du travail. Alors si vous voulez investir au Cameroun, je serais heureuse de vous faciliter les démarches et même de vous y représenter.



Mes compétences :

Vente

Communication

Marketing

Relationnel

Management