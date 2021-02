Adeline COURTOIS

Bonjour à vous qui me lisez !



Je m'appelle Adeline et je suis assistante administrative indépendante.



J'accompagne les professionnels et les particuliers dans leur gestion administrative, supports visuels, stratégie de recherche d'emploi et de recrutement.



J'interviens à distance, ponctuellement ou régulièrement en fonction de vos besoins.



Je mets mes 17 années d'expériences, mon savoir-faire aux services de mes clients.



Diplômée, formée dans les domaines de l'assistance administrative, médico-sociale, médiation et soutien psychologique, dans la communication et l'organisation d'entreprise, dans l'informatique et gestion ainsi que dans le digital.





Si vous souhaitez :



Externaliser certaines tâches administratives qui vous incombent,



Optimiser votre temps,



Faire des économies car vous n'aurez ni de charge à payer, ni de formalité d'embauche, de contrat de travail, ni de local, matériel à fournir...



Valoriser davantage votre entreprise avec une visibilité sur les réseaux sociaux ou sur divers supports de communication,



Un accompagnement personnalisé pour votre recherche d'emploi,



Un accompagnement pour recruter le candidat qu'il vous faut pour votre activité :



N'hésitez pas à me contacter pour des renseignements ou un devis gratuit personnalisé.



https://instabio.cc/20527UCnofD





" Avec un accompagnement sur mesure tout est possible et réalisable."