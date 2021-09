Adeline DOURY (29 ans)

e-mail :doury.adeline@gmail.com



Permis B. Véhicule personnel.

Habilitation.

________________________________________



Technicienne supérieure : automatisme/électronique

Attentive - Méthodique - Esprit d’équipe



Compétences :

________________________________________



électricité, électronique, électrotechnique, supervision



gestion de projet, entreprenariat, management, comptabilité



informatique : - langages: C, C++, VB, VHDL, assembleur

- logiciels: Unity, PL7 pro, Vijeo Designer, AutoCAD, SEE2000, Intouch, ProTool, DeltaV, Borland, VB6, Ares, Isis, Cypress, RSNetWorx, RSLinx, Word, Excel, Power Point, Paint…

- CAO (avec Proteus)



programmation d’automates : Automate Siemens, Allen Bradley, Schneider, modumat 800 & 8000, SMC 600



physique : connaissance des éléments de la mécanique



conception d’appareils électriques : soudure, perçage…



réseau et architecture réseau, systèmes multitâche



langues : - anglais : oral et écrit (+ anglais industriel)

- espagnol : oral et écrit (5 ans)



Formation :

________________________________________



Juin 2006 : Licence Professionnelle (mention bien)

Electronique et Informatique des Systèmes Industriels

Option Systèmes Automatisés et Réseaux Industriels

IUT. Le Montet. NANCY-BRABOIS.



Juin 2005 : Diplôme Universitaire de Technologies

Génie Electrique et Informatique Industrielle

Option Automatisme et Système (mention assez bien)

IUT. Le Montet. NANCY-BRABOIS.



Juin 2003 : Baccalauréat Sciences et Techniques de l’Ingénieur

Génie Electronique (mention assez bien) Lycée Henri Loritz. NANCY.







Expérience professionnelle :

________________________________________



Depuis Sept. 2013 : Auditrice HSQE

NOVACARB (chimie) La Madeleine & Pagny sur Meuse.



Juillet 2006 à ce jour : Contrat à durée indéterminé en Automatisme

programmation d’automates – supervision- formation

(Travaux neufs; revamping système de supervision ABB sur DeltaV ;

revamping automate sur automate de type Schneider avec logiciel UNITY)

NOVACARB (chimie) La Madeleine & Pagny sur Meuse



Mars 2006 : Stage de 14 semaines en Maintenance

(conception de plans électriques – câblage d'armoire -

programmation d’automates – supervision - formation)

ALSA (agroalimentaire) Ludres.



Février 2005 : Stage de 10 semaines en Maintenance

(conception de plans électriques – câblage d'armoire -

programmation d’automates – supervision OP 35)

SAM (sidérurgie) Neuves-Maisons.



Décembre 2003 : Conseillère de vente en Poissonnerie

Auchan. Tomblaine



Divers :

________________________________________



Réalisation d'un dossier de demande de subvention: "Aides aux jeunes et à l'innovation" d'Oséo Anvar dans le cadre d'un projet universitaire.



Hobbies : photographie, hockey sur glace, danse, cinéma, manga



Mes compétences :

Programmation automate schneider

Programmation automate SMC600

Programmation automate telemecanique

Programmation supervion DeltaV

Auditrice interne

Gestion de projet

Unity pro l

Advantys

Pl7 pro

Vijeo designer

Modumat 800 et 8000

Automatismes industriels