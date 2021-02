Adeline EBERLÉ

Je suis :

→ étudiante en DUT MMI,

→ passionnée par le graphisme,

→ à l'écoute, curieuse, volontaire.

→ critique sur mon travail et pas que,

→ disponible par mail : eberle.adeline@hotmail.fr



Je sais -plus ou moins- utiliser/faire -professionnellement, j'entends- :

→ Photoshop,

→ Premiere Pro (et ce qui accompagne toutes les étapes d'un film),

→ InDesign,

→ After Effect,

→ Blender, (logiciel 3D),

→ Les réseaux sociaux (Twitter, Facebook, Instagram, Google),

→ Gérer un projet (voir le projet lors de mon année DUT MMI),

→ HTML/CSS,

→ preuve d'humour et de légèreté (important quand on travaille en équipe).