Je suis Adeline HAMONET, experte en communication marketing et graphisme. J'ai créé l'entreprise Jus d'icieuse Communication, le fruit de votre succès !



Je suis basée à Douai dans le Nord et j'interviens pour les entreprises des Hauts-de-France



Grâce à ma formation complète et mes expériences professionnelles enrichissantes, j'ai acquis et développé des compétences et des connaissances indispensables à mon métier de graphiste communicante.



- Je crée des supports de communication efficaces, clairs, sur-mesure et percutants, pour vous qui avez besoin de faire connaître votre entreprise/activité, promouvoir un événement, présenter une nouveauté, améliorer votre image et votre notoriété : tout simplement, communiquer !



Jus d'icieuse Communication propose des prestations sur-mesure de création graphique, community management, digital, stratégie...



Je suis à l'écoute, afin de répondre au mieux à vos attentes. Je saurai mettre en valeur votre entreprise et ses atouts.



Je vous invite à vous rendre sur mon site web www.jusdicieuse-communication.com



Parallèlement, je donne régulièrement des cours de Design Graphique dans des Université ou des centres de formation.