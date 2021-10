Adeline RIVASES

Après avoir été agent hospitalier, secrétaire assistante commerciale, assistante maternelle, auxiliaire de vie, je suis actuellement en formation secrétaire assistante médico-sociale. je souhaite exercer dans ce métier le plus longtemps possible car cela me plaît vraiment. Le travail de bureautique ( word, excel, power point) m'intérresse, le domaine médico-social aussi , ainsi que la gestion.

Pour l'instant je recherche surtout un stage dans ce domaine pour mettre en application mes compétences. Il devra être fait vers la fin de ma formation, c'est-à-dire du 18/01 au 24/02. Faire ce stage avec une entreprise à distance m' intérresse vivement car mon but est de devenir secrétaire indépendante donc ce serait pour moi une bonne manière de me former.