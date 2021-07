Adem MESBAH

Bonjour!



Je suis Ingénieur d’état En Génie Civil Option construction civil et industrielle,je travaille actuellement dans le sud de l'Algerié en tant qu' Ingénieur Travaux et coordinateur des projets,j'ai participé à la réalisation de deux usines CPF(central processing Facility)des traitement de gaz,plus la réalisation des puits et des manifolds ,coté piping dans deux méga projets :les champs de gassi touil avec GCB (filiale sonatrach) et les champs sud de In Saleh avec l'Italienne Bonatti.

j'ai aussi embrassé le coté bâtiment et cela fut avec une multinationale ,Ipekas située en Turquie pour la réalisation des 744 Logements et 405 logements a Alger avec le partenaire Travocovia filiale du groupe Condor.



Salutation.



Mes compétences :

Microsoft Office

Management