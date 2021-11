Adeyemi Adewole ADEYEMI ADEWOLE

Adeyemi Adewole est un scientifique obstiné et pionnier, et un inventeur plein de ressources, résidant à Ottawa. Il a découvert l'énergie Electro-Centric et développé toute la technologie à partir de zéro. La première personne à produire de l'énergie sans conversion d'énergie d'une forme à une autre. La seule personne à avoir pratiquement réussi un exploit considéré comme impossible. De plus, il a fait d'autres découvertes scientifiques, effectué des recherches avancées et conçu des inventions originales.