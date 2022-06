Adfe ACTIONS POUR LES DROITS DES FEMMES ET DES ENFANTS (ASBL)

ACTIONS POUR LES DROITS DES FEMMES ET DES ENFANTS "ADFE" est une organisation de la société civile congolaise oeuvrant en faveur des droits des femmes et des enfants en République Démocratique du Congo.

Créée le 04 septembre 2015 à Bukavu, chef-lieu de la Province du Sud-Kivu, l'organisation a été reconnue légalement par le ministère national de la justice le 30 septembre 2019 sous F.92/35622 avec N°JUST./SG/20/3038/2019.



Depuis sa création, ADFE mène des actions de promotion, de protection et de défense des droits des femmes, des filles et des enfants en s'impliquant dans l'éducation et la promotion des droits des femmes et des enfants, la lutte contre les violences sexuelles et basées sur le genre (VSBG), l'entrepreneuriat féminin en créant un environnement favorable aux formations, aux activités génératrices des revenus, à l'accès au marché et à l'information; la protection des enfants; la lutte contre les mariages précoces et forcés des filles, la santé sexuelle et reproductrice, la transformation nonviolente des conflits,...