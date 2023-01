Adil DENIA

Ayant validé ma 1er année à Epitech, je sui à la recherche d’un stage en informatique pour une durée de 4 à 6 mois.



Ma formation en 1er année dans le domaine de l'informatique à l'ecole EPITECH (Paris) m'a permis d'acquérir de nombreuses compétences en programmation et développement. Ma 1er année à EPITECH m'a appris à m'auto-former en programmation avec le langage C sur un environnement UNIX, grâce à une multitude de projets à faire en temps limité. Pendant cette 1er année j'ai du faire preuve de rigueur, d'autonomie, de motivation et apprendre à travailler en équipe afin de faire face aux difficultés rencontrées lors des différents projets.



Etant très intéressé par l’informatique et curieux des nouvelles technologies notamment dans le domaine de la Robotique et l'électronique, je souhaiterai découvrir un domaine qui est nouveau pour moi, c'est à dire le domaine du Développement Web et ses technologies. C'est pour quoi, j'approfondis mes connaissances en HTML5/CSS3, Wordpress, PHP, JavaScript, JQuery ou encore en base de donné avec le SQL (MySQL).



Mes compétences :

WordPress

C

Symfony

Ruby on Rails

Ruby

Python Programming

Personal Home Page

MySQL

Microsoft Windows / Apple / Unix

Microsoft Office

JavaScript

HTML

Django

Cascading Style Sheets