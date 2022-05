Adil FAKHIR

Bonjour,

Je m’appelle fakhir adil je suis un administrateur réseau et télécommunication, premièrement j’étudier 2 ans en ISTA NTIC2 sidi maarouf après j’ai complété mon étude en faculté de science et technique de sttat, j'ai un diplôme de bac + 3 .

J’effectuer plusieurs stage dans différentes entreprises dans le câblage informatique, l’installation des camera surveillance, les points d’accès les pointeuse et les GPS des voiture ….

Je suis actuellement à la recherche active d'un emploi et c'est donc avec le plus grand intérêt que je vous envoie cette demande

En bas vous trouver mon CV avec une demande d'emplois .

Dans cette attente, je vous prie d'agréer, Madame, Monsieur, l'assurance de toute ma considération.

Bon journée.