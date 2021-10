Je suis Adil Rabbouh technicien spécialisé en industrie agro-alimentaire, l'aurea de l'institut AXIALE promotion 2010, dernière expérience professionnel ''coordinateur qualité produit'' chez Groupe AZURA de conditionnement des fruits et légumes frais.



Mon objectif principale est d'augmenter ma capacité de savoir-faire et de compétence, compléter ma carrière d'étude et atteindre mes ambitions professionnelles d'occupé et prendre en mains des responsabilités plus intéressantes.



Spécialisations : Contrôle qualité, suivi,coordination, audit qualité, surveillance...

Une expérience probante au service d'une structure organisée..



Mes compétences :

Documentation

Interprétation

Analyse

Animation d'équipe

Formation

Contrôle qualité

Recherche scientifique

Communication interne

Esprit d'équipe

Coordination

Organisation du travail

Audit

Microsoft Excel

Microsoft Word

Microsoft Publisher

Microsoft PowerPoint

Adobe Photoshop

ISO 9001 V 2000 et 2008, IFS, BRC, TESCO

Assurance qualité