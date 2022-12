Aditus TECHNOLOGIES

1er partenaire IT à maîtriser l'ensemble des environnements technologiques et applicatifs des Systèmes d'information.



Créée en 2011, ADITUS, historiquement intégrateur ERP et d'Infrastructures IT, évolue rapidement vers les métiers de l'Hébergement et des Télécoms avec un statut d'Opérateur.



Parallèlement ADITUS s'appuie sur son approche globale et sa parfaite compréhension des Systèmes d'Information pour répondre aux évolutions des modes de consommation de l'informatique des PME et ETI.



Expertises complémentaires :



Intégrateur (ERP - Solutions Collaboratives - Infrastructures IT & Cloud Privé)

Cloud Provider (Services Infrastructure - Services Télécom et Services Applicatif)

Service Manager (Infogérance Utilisateur - Infogérance des Infrastructures Techniques - Infogérance Applicatives - TMA)

D’importants investissements ont donné lieu à une offre de services de Cloud Privé, Cloud Hybride et d'Infrastructure AS A Service innovante, rapidement reconnue par les principaux constructeurs de marché : VMware, EMC, DELL, DataCore, CISCO.



Mes compétences :

INFRASTRUCTURES SYSTEME - RESEAUX

OPTIMISATION DES PROCESSUS MÉTIERS

ERP ET LOGICIELS DE GESTION D'ENTREPRISE