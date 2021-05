Adnane LEHAM

Maitrise des techniques de ventes, de négociations et de marketings,

Développement du Chiffre d’Affaires et de la marge,

Élaboration de politiques commerciales et de prix,

Négociation et mise en place de contrats cadre,

Création des offres et solutions financières personnalisées, suivi des dossiers administratifs et techniques,

Développement de l'image de marque de la société sur le marché,

Responsable service après-vente

Responsable de la mise en service, installation et entretien des équipements industriels

Organisation des salons et des plans de communication,



Mes compétences :

Automatique

Contrôle de gestion

Gestion de production

Gestion des entreprises

Informatique

Informatique industrielle

Maintenance

Marketing

Prévision

Production

Qualité

GMAO. maintenance