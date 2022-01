Adnane RAHIM

Connaissances Techniques :

-Développement des circuits imprimés : conception,

calculs théoriques, réalisation de schémas électriques,

utilisation de logiciels spécifiques de création de

schéma de simulation

- Electricité de puissance : commande électriques des

moteurs

- Diagnostic

- Maintenance Préventive et corrective

- - Automatisme : les automates programmable

- - Automatique : *Systèmes asservis linéaires

*logique combinatoire et logique



Mes compétences :

OrCAD

ISIS

MICRO C

MPLAB

UnityPro

ICprog

Microsoft Word

Microsoft PowerPoint

Microsoft Excel

Delphi

DSP

Crash Safety

ARES

AC/DC