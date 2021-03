Adnen ZIDI (ADNEN ZIDI)

15 ans dexpérience en management de la qualité

Mastère Professionnelle en Management Intégré Qualité Sécurité- Environnement

DUT Technologies Médicales Imageries médicales et instrumentations nucléaires

Certifié Green Belt Six Sigma



EXPERIENCES PROFESSIONNELLES

Secteur Biopharmaceutique, Société Sartorius Stedim Biotechnologie, industrie des produits à usage médicale et pharmaceutique :

- Responsable Qualité Produit de février 2017 à ce jour.

- Responsable qualité réclamation client et Gestion Documentation Qualité, de janvier 2016 à février 2017.

- Responsable réclamation client de janvier 2013 au décembre 2015.

- Responsable qualité in-procès et réclamation client, de 2010 au 2013

- Assistant Auditeur qualité, de 2007 au 2010.



Compétences aquises (parcours professionnel 2007---2020) :

Management SMQ Qualité opérationnelle et assurance qualité

Mise en place SMQ - SMQ ISO13485

Digitalisation et mise en place dossier électronique EBR Electronic Batch Record MES (Manifacturing Execution System) OPCENTER/SIEMENS validation et qualification (SDD/URS/Standards and requirements deployment) des logiciels.

Gestion réclamations clients, visites techniques et réunions avec les clients à léchelle international

Gestion de la qualité in-process et libération PF

Gestion de la qualité des fournisseurs MP

Contrôle denvironnement et qualification des équipements et des installations

Gestion des QI QO QP QD process, produits, infrastructures et des équipements VMP / PDV management / stratégie de validation dans lentreprise (Plan Directeur de Validation / Validation Master Plan)

Formateur, tuteur, gestion de la requalification des personnels

Management des projets Management des changements

Auditeur interne et des fournisseurs

Approbation et validation des designs et des dossiers des dispositifs médicaux, des produits biotechnologie FMT

Approbation et validation des documents du système qualité

Gestion et maintenance des équipements dimageries médicales et des instrumentations nucléaires

Validation/Qualification et approbation des procédés et des produits

Gestion, contrôle et notification des changements& analyse des risques, process et produits

Secteur Pharmaceutique, SAIPH, Société Industries Pharmaceutiques : TQP laboratoire, de 2005 au 2006 : technicien labo fabrication des médicaments forme sèche et liquide



DIPLÔMES

Mastère Professionnel en Management Intégré Qualité Sécurité Environnement OCT 2019

+ Online certificats coursera sponsorisée par UVT, voir détail certifications et formations Institut Supérieure des Etudes Technologiques de Charguia Tunisie -Université Virtuelle de Tunis

DUT Diplôme universitaire de technologie en technologies médicales - 2005- Spécialité imagerie médicales et instrumentations nucléaires ISTMT Institut Supérieur de technologie en Technologie Médicales de Tunis TUNISIE - Université Tunis Elamanar

Baccalauréat sciences expérimentales - juin-02 Lycée la liberté Mhamdia TUNISIE

Mastère Professionnel en Management Intégré Qualité Sécurité Environnement MPQSE

Management



Référentiels et outils QSE

Méthodes et outils daide à la décision

Management des projets et de linnovation

Techniques de communication et développement personnel

Management stratégique

Performance de lentreprise

Système de Management QSE

Créativité et gestion opérationnelle QSE

Technique de communication et développement personnel

Développement durable et RSE

Suivi et évaluation QSE

Conduite de Changement QSE

Pilotage QSE

Informatique Appliquée QSE

Projet SMQ : Mise en place dun SMQ selon ISO9001-2015 au sein du centre de carrière et de certification des compétences 4C de Institut Supérieure des Etudes Technologiques de Charguia Tunisie

PFE : les outils qualités damélioration continue en production

DUT Technologies Médicales Imagerie médicales et instrumentations nucléaires

Imageries et Techniques Médicales

Radiothérapie et Médecine Nucléaire

Instrumentations biomédicales

Traitement dimages

Informatiques

Electronique Analogique Numérique de puissance et Mécanique RDM Généralité

Maintenance biomédicales

Sciences biomédicales

Mathématique appliqué MSP

Chimie et biochimie les analyses physicochimiques

PFA : conception dun convertisseur analogique numérique

PFE : Gestion parc équipements biomédicales - GMAO- CEMEDA (Centre dexpertise de médecine aéronautique)



CERTIFICATIONS ET FORMATIONS

COURSERA Formations Sponsorisée par UVT Online training de Mars 2020 jusquà juillet 2020



Green Belt Six Sigma Certificate

University System of Georgia -USA le10/07/2020

Six SIGMA Yellow Belt Certificate

University System of Georgia-USA le13/06/2020

Six Sigma Tools for Define and Measure 13/06/2020

Six Sigma Tools for Analyze - 13/06/2020

Six Sigma Tools for Improve and Control- 13/06/2020

SIX sigma and the Organization (Advanced)-03/06/2020

Six Sigma Advanced Define and Measure Phases-16/06/2020

Six Sigma Advanced Analyze Phase-20/06/2020 COURSERA Sponsorisé par UVT



University System of Georgia -USA



Juin 2020

Business Process Management In the healthcare organizations Certificate Rutgers the State University of New Jersey - USA - 05/06/2020

Managing Project Risks and Changes Certificate



University of California, Irvine-USA

05/06/2020



Managing the Company of the Future Certificate University Of London Business School Britsh - 09/06/2020

Cybersecurity Roles, Process & Operating System Security Certificate





IBM

16/07/2020

Formations et développements des compétences

Modélisation EBR - Mise en place Projet dossier électronique formation CAMSTAR/OPCENTER Nov 2019 (2 semaines) SIEMENS en Allemagne

Formation et déploiement projet 5S (6 mois) - Sponsorisée par Sartorius PMGI magreb Tunisie

Formation ISO14001-2015 & ISO9001-2015, auditeur interne Interteck en Tunisie -Mai 2019 France

Process COM - Niveau I et II Déc 2018-Janv2019- mars2019 Alfa com & AURA- Tunisie

ISO 11137 2017 stérilisation Gamma & Bêta des produits de santé BioM ADVICE en France

ISO9001 version 2015 / ISO13485 version 2016 - Expert réglementaire - mars-17 Interteck en France-Mars 2017

SAP Projet Shape it DMS (formateur et mise en place gestion système documentaire) - sept-16 Experts SAP en France

Quality Risk Management - nov-16 PATHWISE en Allemagne

Relation client pour les cadres non commerciaux - juil.-14 Externalis Formation en France

Gestion Efficace du stresse et de Temps - juin-14 Excella Capital Human Tunisie

Technique de présentation - mai-14 Chambre Tuniso Allemande ICT

ISO 13485 auditeur interne - mai-13 SGS Société Générale de Surveillance Tunisie

Développement des compétences managériales - nov.-12 Institut Int. de Formation et d'Edition Tunisie

Leadership and management - juin-12 Dale Carnegie Training Tunisie

Maîtrise Statistiques des Procédés MSP - mars-12 Conseil Plus Tunisie

Les bonnes pratiques opérationnelles : démarches et outils de progrès pour améliorer ses performances industrielles - déc.-09 Key Partners management consulting Tunisie

Formation des formateurs - janv.-08 Abel consulting Tunisie

Formations langue anglaise: de déc 2007 -- nov.-13 : Advanced Business English course , Level 2 Advanced Business English course Level 1, Upper Intermediate Business English course, General English program Starter Level & General English program Starter Level Chambre Tunis-Américaine de commerce Tunisie

Projets et Stages parcours académique :

Projet de fin d'étude : Gestion parc équipements biomédicales - GMAO - 87Centre D'Expertise de Médecine Aéronautique Bse Militaire de l'Aouina - juin-05 CEMEDA Tunisie Centre d'expertise de médecine aéronautique TUNISIE

Stage maintenance biomédicale de l'hôpital Militaire de Tunis - juin-04 - Hôpital Militaire de Tunis TUNISIE



Compétences et aptitudes :



Management SMI- QSE

Référentiels QSE :

ISO 9001 V 2015 SM Qualité

ISO14001 V 2015 SM Environnement

ISO45001 V 2016 SM SST

ISO 26000 et SA8000 RSE

ISO13485 V 2016DM

ISO 11137 V 2017 Sterilisation DM

ISO 31000 Management des risques

Résolution de Problèmes et outils qualité

Outils statistiques de la qualité

Amélioration continue de la production

Lean Manufacuring

Management de projet

Management de l'Innovation

Management et dynamisation d'équipes- Gestion des compétences

Techniques de créativité

Analyse de données

Digitalisation et dossiers électroniques



Mes points forts :



Communication

Persévérance

Rigueur et qualité dexécution

Organisation Implication

Management et leadership

Mobilité et disponibilité

Formation en apprentissage





Langages :

Anglais *****

Français*****

Arabe *****





Compétences informatiques :

OPCENTER EBR

MES Manifacturing execution system

Pack Microsoft Office

Adonis Sage

PLM Smart Team

SAP QM DMS

Key users SAP QM

QUALIOPRO

Track Wise

Access, création base de données

Minitab MSP

CaliproQualiy Management









Intérêts personnels

Dessin, Arts décoratifs, sport, Bricolage, Voyages











Divers

Sécuriste qualifié sur les actions de 1er secours.

Qualifié et formé en lutte contre les incendies.

Sport