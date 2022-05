Adrien BOUSSAOUD

Bonjour,



J'ai été diplômé de l'école de Physique de Grenoble en 2009, avec une spécialisation en Instrumentation pour les Biotechnologies, et un master en traitement du signal et traitement d'images. Depuis, j'ai travaillé durant 18 mois dans le domaine de laboratoires sur puces pour des applications dans l'agroalimentaire. Durant cette période j'ai pu notamment développer mes compétences de conduite de projets, en plus de compétences techniques en électronique, informatique et biologie cellulaire.



Je suis très intéressé par les projets pluridisciplinaires et à forts enjeux sur la société ou la santé publique. Très sensible aux problématiques environnementales et sociales actuelles, je serais également très intéressé par un poste dans les domaines qui y sont liés.



N'hésitez pas à prendre contact avec moi pour plus de détails.



Mes compétences :

Imagerie médicale

Traitement du Signal