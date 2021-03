Adrien CHARGUERAUD

Actuellement référent / support technique au sein de la société CEGI Alfa, je conçois et je maintiens une architecture logicielle utilisée dans le développement d'un progiciel en ASP.NET MVC 5. Je mets mes connaissances techniques au service de l'équipe à travers des évolutions, à travers des formations, etc.



Titulaire depuis Juillet 2019 du titre de MCSA (Microsoft Certified Solutions Associate) avec trois certifications à mon actif :

- Microsoft 70-483 : Programmation en C#, obtenu le 21 Mai 2014 avec un score de 900/1000

- Microsoft 70-486 : Développement d'applications Web ASP.NET MVC 4, obtenu le 22 Mai 2014 avec un score de 887/1000

- Microsoft 70-487 : Développement de Microsoft Azure et de services Web , obtenu le 3 Juillet 2019 avec un score de 715/1000



Depuis l'année universitaire 2015/2016, j'enseigne les technologies .NET au sein de l'Université d'Auvergne.



Mes compétences :

Microsoft SQL Server

ASP.NET

C#

WPF

Entity Framework

Windows Communication Foundation

Team Foundation Server

Visual studio

DevExpress

ASP.NET MVC

Xamarin / MvvmCross

JQuery

LESS

Telerik / kendo UI

HTML 5

CSS 3

Syntaxe Razor

TypeScript

Microsoft .NET