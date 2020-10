Adrien DALBERTO

J'ai validé un « BA Strategic Management » à Cambridge en Angleterre.

A mon retour en France, j’ai intégré l’Université Paris Dauphine pour une « Licence 3 Etudes Economiques et Stratégie d’Entreprise », j’ai poursuivi ensuite avec une année de « Master Economie de l’Entreprise et des Marchés ».



Durant mon année de Licence 3, j’ai commencé à développer une activité en marketing de réseau, en travaillant en indépendant pour une multinationale américaine. J’ai pu ainsi à temps partiel m’insérer dans le monde des affaires et découvrir les réalités d’un véritable business. A la fin de mon année de master, j’ai décidé de ne pas poursuivre mes études, afin de me consacrer pleinement à mon activité, et de développer de nouvelles opportunités qui se présentaient à moi.



6 ans de marketing de réseau, 2 année à temps partiel et 4 à temps plein, aujourd'hui je me suis pleinement épanoui dans ce secteur en développant pour la société américaine avec laquelle j'ai commencé.

En parallèle de cela je travaille sur un concept novateur et international, complémentaire au marketing de réseau, révolutionnant le monde de l'immobilier : une nouvelle manière pour les particuliers de participer au marché immobilier



Je suis également aujourd'hui directeur commercial d'une société dans la communication holographique, ainsi qu'associé sur différents autres projets.



Mes compétences :

Gestion

Internet

Conseil

Travail en équipe

Commercialisation

Achat

communication

Management

Gestion de projet

indépendant

Vente

Entreprenariat

Marketing

Négociation

Organisation