Adrien DARDEAU

Diplômé Ingénieur en Aménagement du Territoire à Polytech Tours, j'ai eu l'occasion d'étudier de multiples domaines liés aux opérations d'aménagement : urbanisme, compétences des communes, systèmes d'informations géographiques, écologie, statistiques... Je dispose aussi de plusieurs compétences informatiques, notamment la conception de sites Internet (langage html).



Aujourd'hui, je cherche à me recentrer sur l'urbanisme. Je suis notamment intéressé par des postes de Chargé de projets/d'opération dans le secteur privé ou de Chargé de mission dans le secteur public.



Mes principales qualités sont la persévérance, la rigueur et l'empathie. N'hésitez pas à entrer en contact avec moi si vous désirez plus de précisions.