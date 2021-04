Étant passionné par la Nature depuis très jeune et plus précisément par la faune, je suis à la recherche d'un poste en CDD et/ou CDI (naturaliste, technicien, chargé de mission ou d'études, ...) dans un organisme de gestion et de protection de la Nature dès courant octobre 2020 dans le grand Ouest de la France (Bretagne, Normandie, Centre-Val-de-Loire, Pays-de-la-loire).