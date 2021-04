Adrien GUILLOIS

En recherche active comme :

- Technicien méthodes & industrialisation / Essais matériaux / Support qualité / rédacteur technique.

- Logisticien / Gestionnaire logistique



Je suis mobile :

- Nouvelle-Aquitaine : 17 / 16 / 79 / 86 / 87

- Bretagne

- Pays de la Loire

- Centre Val de Loire

- Ile-de-France : 95 / 77 / 78 / 91

- Hauts de France : 60 /80



- - - - - - - - - - - - - - -



D'octobre 2017 à mars 2021, j'occupais le poste de logisticien / préparateur de commande pour une PME travaillant pour la petite-enfance : TAFFY Ecologiques.

La société distribue sa marque propre de couches écologiques jetables.

Elle est également revendeur de produits français d'hygiène, hygiène bébé et d'entretien.

Durant mes 3 ans dans l'entreprise, j'étais en charge du traitement des commandes, de leur préparation (colis / palette), de la gestion des expéditions, du suivi des stocks et de la réception des marchandises.

J'ai également en charge la supervision d'un agent-livreur se chargeant de livrer nos clients en Ile-de-France, spécificité de la société.

Le transport et les livraisons sur le reste de la France étant sous-traité.



En parallèle...

Autoentrepreneur autodidacte en création de site web sur mesure, je travaille pour les artisans, les TPE, autoentrepreneur et les associations afin de leur offrir une vitrine moderne de leur activité et adaptée à leur image.

Complété par des prestations en photographie et en audio-visuel, je concentre tous les outils dont ont besoin mes clients.



- - - - - - - - - - - - - - -



Mes compétences :

[]MATERIAUX

- Métallurgie

- Essais mécaniques / physico-chimique

- Contrôle qualité

- Méthodes de production : industrialisation / mise en œuvre

- Rédaction de cahier des charges



[]LOGISTIQUE

- Gestion des expéditions

- Coordination et suivi des réceptions

- Contrôle des non-conformité

- Suivi des fournisseurs / rédaction de cahier des charges

- Inventaire



[]Profil personnel

- Rigueur

- Sens technique

- Connaissance des machines outils

- Travail en équipe

- Maitrise avancé du pack Office : Excel / Word / PowerPoint

- Adaptabilité aux outils numériques