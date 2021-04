Adrien LEROUX

Automaticien dans la conception de machines spéciales pour l'Industrie Automobile. En poste depuis Juillet 2016.



Travail réparti entre études et essais atelier, ainsi que la mise en service sur sites clients dans le monde entier.



Formation : "Analyste Programmeur en Automatismes et Informatique Industrielle", obtenue en Juillet 2016 au CFP La Joliverie.



Environnement de programmation maîtrisés :

TIA Portal (Siemens)

Step 7 - WinCC (Siemens)

Studio 5000 - RSLogix (Rockwell)

FactoryTalk View (Rockwell)

CX-Programmer (OMRON)

CX-Designer (OMRON)



Autres environnement maîtrisés :

- Flexisoft designer et CDS (SICK)

- ProLink III (Emerson)

- Anybus configurator (Anybus/HMS)