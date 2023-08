Adrien MICHAUD

Ayant suivi la formation de l'école Epitech, je suis animé des technologies web et possède de larges compétences en C, CPP, Javascript et VueJS.



Ce que je peux faire:



- Réaliser une application web pour vos besoins

- Traduire un design de site internet en code

- Travailler avec des équipes de développeurs frontend et backend

- Répondre à des besoins de services backend

- Réaliser des scripts d'automatisation de vos tâches



Mes nombreuses expériences professionnelles me permettent d'efficacement répondre à vos besoins et d'exceller dans mon domaine.



Pour accéder à mon site personnel: https://www.michaud-developpement-informatique.fr/

Je suis toujours à la recherche de nouvelles collaborations afin dapporter mon expertise à vos projets.