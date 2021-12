Adrien OHANDJA

Élève ingénieur généraliste à l'institut UCAC-ICAM,

Ma formation d'ingénieur généraliste me permis d'avoir une approche globale de l'ingénierie industrielle. Doù ma très bonne adaptabilité et transversalité.

De plus, l'association de nombreuses périodes en entreprise a concrétisée ces connaissances théoriques surtout en ce qui concerne le management, la gestion de projets, l'électricité et l'automatisme industriels.De

Aussi, suis je prêt à affronter de nouveaux défis dans ma quête de l'expertise dans ces domaines.