Ingénieur ICAM, de formation généraliste par l'apprentissage, je me suis spécialisé dans la gestion de projets Travaux-Neufs dans l'industrie agroalimentaire, cosmétique et pharmaceutique.



Mon métier d'Ingénieur Process me permet de faire ce que j'aime : analyser les besoins, étudier diverses solutions techniques, gérer un budget, négocier avec des fournisseurs, planifier les travaux, suivre les chantiers,...



Je gère des projets d'investissement en garantissant les délais, les coûts, la qualité et la sécurité.



Toujours à la recherche de nouveaux défis, ma polyvalence me permet de gérer des projets de tous corps d'état.



< < < < < Vous pouvez consulter mon CV sur : http://adrien.raux.free.fr > > > > >



Mes compétences :

Gestion de projets

Autocad

Négociation

Coordination de travaux

Investissement

Agroalimentaire

Planning

Solidworks

Microsoft Project

Microsoft Office

Relation fournisseurs

Conception

Analyse des besoins

Cahier des charges

Sécurité

Industrie pharmaceutique

Process Engineering

Industrie cosmétique

Utilités

Support technique