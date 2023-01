Adrien SICURANZA

Générales:

Conception et dimensionnement Structures Béton armé, Précontraint.

Etudes d'avant-projet, d'exécution et Visas.

Elaboration des hypothèses et notes de calculs.

Contrôles plans de coffrage et ferraillage.

Analyses rapports géotechniques.

Devis études d'exécution Chiffrages et Quantitatifs GC.

Encadrement stagiaire de fin d'études d'ingénieur.



Gestion de projet:

Conseils, assistance technique client lors des phases de conception ou d'études de faisabilité.

Répondre aux besoins des entreprises vis-à-vis des choix méthodes et problématiques chantier.

Organisation et planification moyens de production, maquette BIM, plans de coffrage et ferraillage.

Suivi des travaux et Suivi des paiements.