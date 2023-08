Adrien TEXIER

De formation éducateur spécialisé et après plus de 10 ans d'expérience dans ce métier avec une spécialisation en coordination de projets et dispositifs sur les 5 dernières années, je suis actuellement engagé dans un processus de reconversion professionnelle.



Je cherche à exercer un métier dans les secteurs de l'environnement, de l'écologie et/ou des énergies renouvelables.



Je suis une personne professionnelle, qui apprend et s'adapte facilement dans un nouvel environnement professionnel.



Je maîtrise la bureautique, le travail d'équipe, j'ai le sens de l'organisation et je suis autonome. Les nombreuses compétences acquises dans mes précédentes expériences professionnelles pourraient facilement être transposables.



Je recherche un métier dynamique, en Dordogne, où je pourrai à la fois être en mouvement, dans une dynamique de conseils, avec un côté technique et analytique et qui nécessiterai l'utilisation des outils numériques, bureautiques et informatiques.



L'idéal serait un travail à temps plein, avec des horaires de travail en journée et en semaine.



Je suis prêt a découvrir différents métiers, et me former afin d'acquérir les compétences nécessaires.