Je m’appelle Adrien VEILLARD, j’ai 20 ans et je suis originaire de Vire, en Normandie. Diplômé d’un DUT MMI (Métiers du Multimédia et de l’Internet) à l’IUT de Lens, je suis actuellement en BAC+3 en communication globale à l’école CESACOM à Lille. Cette formation, en deux ans, débouche sur un titre « Responsable de Communication » (certifié RNCP niveau II). J’occupe parallèlement le poste de Responsable Communication & Marketing au sein d’agence services, 1er distributeur national Orange Business.



Ma formation précédente, au sein de l’IUT de Lens, m’a permis d’acquérir des compétences dans les domaines de l’audiovisuel, de l’infographie, de l’informatique orientée web et de la communication. Je maîtrise différents logiciels tels que Photoshop, Illustrator et InDesign. Je suis également passionné par le domaine de la vidéo. J’ai appris à manipuler une caméra ainsi qu’à utiliser les logiciel de montage Final Cut Pro et Adobe Première Pro. J’ai eu de plus l’occasion d’effectuer un semestre d’étude à l’étranger, à l’Université du Québec à Chicoutimi (UQAC).



Avant de suivre la formation MMI, j’étais en Terminale S, spécialité ISN (Informatique et Science du Numérique) au lycée Marie Curie de Vire. J’ai obtenu mon baccalauréat dans cette filière en 2014. J’étudie l’anglais, l’allemand et l’espagnol. J’ai une bonne maîtrise des logiciels et langages informatique.



J’ai participé à la réalisation du court-métrage étudiant « Repaire » en tant que co-réalisateur, caméraman et monteur. J’ai également participé à l’organisation du Festival ADO qui s’est déroulé du 22 au 26 avril 2014 à Vire ainsi qu’à l’élaboration et réalisation de petites vidéos humoristiques.



www.adrienveillard.fr



Mes compétences :

Informatique

HTML

MySQL

Adobe Illustrator

Adobe Premiere Pro

OpenOffice

CSS

Programmation

Microsoft Office

Brackets

Cubase

Final Cut Pro

Processing

Adobe Lightroom

Adobe Photoshop

Adobe InDesign

Wordpress

Graphisme