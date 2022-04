Après deux très enrichissantes années de BTS Négociation Relation Client effectuées au sein du Groupe La Poste ( Direction Commerciale Courrier Colis Morbihan-Finistère ).

J'ai décidé de partir en Australie 9 mois pour vivre une grande expérience de vie, découvrir une nouvelle culture et améliorer mon anglais. Ayant travaillé durant 6 mois à Melbourne dans le domaine de la restauration. Je prépare actuellement mon retour en France ainsi que ma rentrée scolaire. Admis en licence Professionnelle Commerce International à la CFP Ecole de Commerce Nantaise et Achats et Ventes à l'international à'IUT de Lyon, je suis actuellement à la recherche d'une entreprise exportatrice pour réaliser cette formation par le biais d'un contrat de professionnalisation.

Je suis prêt à mettre mon enthousiasme et mon implication professionnelle dans tout type d'entreprise, qui souhaite développer son activité sur des marchés exports ou ayant besoin :

- D'étudier un marché étranger

- De participer à un salon international

- D'effectuer une mission export

- De développer son réseau de distribution

- De diversifier ses achats à l’étranger

- D'optimiser ses approvisionnements actuels





Adrien Venrie

adrienvenrie@gmail.com

Skype : adrienvenrie@hotmail.fr



Mes compétences :

Communication commerciale, marketing direct

Prospection commerciale

Développement commercial

Gestion de la relation client

Vente