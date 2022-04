Le Docteur Adrien VIDART a fait ses études de médecine à l'Université de la Pitié-Salpétrière à Paris. En 1996, il commence son internat en chirurgie à Rouen en tant que gynécologue jusqu'en 2001 date à laquelle il a rencontré Professeur Ph. Grise chef du service d’urologie. C’est lui qui l'a convaincu de devenir chirurgien urologue. Après deux années passées comme chef de clinique dans ce département, il a complété sa formation une année de plus avec le Professeur E.Chartier-Kastler et le Professeur F.Richard dans le service d'urologie de La Pitié-Salpétrière. En Janvier 2011, il est devenu chirurgien consultant à l'Hôpital Foch à Suresnes en charge de l'incontinence urinaire et de la chirurgie du plancher pelvien en compagnie du Docteur Florence Cour.

Il travaille également comme consultant dans le service de neuro-urologie de l'hôpital de Garches avec le Pr P. Denys.

En tant que membre de l'Association française d'urologie (AFU), il est un membre actif du comité pour l'urologie féminine.

Ses principaux intérêts professionnels et scientifiques sont l’incontinence urinaire, la chirurgie du plancher pelvien (tous les prolapsus), la vessie hyperactive et les dysfonctionnements neurogènes vésicaux.



Mes compétences :

Chirurgie coelioscopique

Chirurgie de l'incontinence urinaire mixte

Chirurgie des prolapsus

Technologies innovantes

Neuromodulation des racines sacrées

Traitement des vessies neurologiques

Toxine botulique