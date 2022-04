Adrien VIGOUROUX

Bonjour,



Je suis actuellement un cursus de 5 ans en informatique, au cours duquel je devrai effectuer des stages et trouver du travail pour financer ces études.



Au fil de ces études, nous apprenons de nombreux langages de programmation. La pédagogie par projet à Epitech nous apprend à devenir autonome en plus de pousser notre créativité au maximum. La rigueur y est aussi de mise, toute erreur ou omission pénalisant sévèrement les notations obtenues.



Les projets à réaliser à Epitech sont souvent en groupe, je suis donc capable de travailler en équipe.



J'ai travaillé de Juillet à Aout en 2008 et 2009 à Bonifay SA, une entreprise de matériaux pour travaux publiques à Toulon (Var) où j'ai appris les relations clients ainsi que tenir des délais de livraison/préparation très serrés.



J'y ai aussi découvert le travail d'équipe qui ne m'a posé aucun problèmes et que j'approfondis au cours de mes études à Epitech.



Motivé et dynamique, je sais m'adapter aux situations qui se présentent et possède les permis A et B.



Mes compétences :

Informatique