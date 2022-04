Adrien WATERLOT

Je suis un graphiste / motion designer bordelais dont la passion est de gérer votre projet, qu’il s’agisse d’un logo, d’une affiche, de la création d’une carte de visite, mais également d’une vidéo d’entreprise, d’un clip musical, d’une animation, et plus généralement tout ce qui se rapporte à votre image et à votre communication.



Fort de mon cursus de 5 ans au sein de l’ECV (École de Communication Visuelle) de Bordeaux, en filière Communication Visuelle, Graphisme et Direction Artistique, j’ai pu explorer des univers aussi divers que la publicité, la typographie, l’édition, le packaging, la vidéo, le design graphique, le webdesign ou le multimédia, pour ne citer que les principaux, une diversité qui me nourrit d’influences et d’expériences dans des secteurs d’activité très variés.



Quel que soit votre projet, n’hésitez pas à me contacter, que nous puissions en discuter !

Pour voir un aperçu de mes réalisations, rendez-vous sur http://www.barneykorp.fr



Mes compétences :

Production musicale

Graphisme

Montage vidéo

Design graphique

Réalisation audiovisuelle

Motion design

Web design