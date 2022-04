Adrien ZÉROUALI

Diplômé d'un Master en Management spécialité Marketing à l'Institut d'Administration des Entreprises d'Amiens.

Titulaire d'un Diplôme Universitaire de Technologie option Gestion et Management des Organisations (Ex-DUT GEA) et d'une Licence en Sciences de gestion avec une spécialité en management des organisations.

De nature rigoureux avec de bonnes capacités relationnelles et d'analyses.



Je recherche actuellement activement un poste dans la région de Lille