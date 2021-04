Adrienne DOURLET

Autodidacte, méticuleuse et intrépide, je ne crains pas les défis. Après avoir mis en oeuvre un service complet au sein de plusieurs entreprises ainsi que ma propre entreprise, j ai acquis le sens du management, en plus d une expérience professionnelle riche en polyvalence, diplomatie et gestion de situation de crise.

De nature curieuse et persévérante, je suis à la recherche permanente d évolution et de modernisation.



Mes compétences :

Transport international

Législation douanière Européenne

Procédures douanières spé. produits chimiques

Produits soumis à Accises

TVA intracommunautaire - DEB

DELTA-G

SAP

Procédures Douanières (OEA, DCN, LIBRE CIRCULATION

TGAP

Régimes Particulier (perfectionnement Actif, Passi

VALEUR DOUANE, ORIGINE

INCOTERM 2010, OPERATIONS TRIANGULAIRES

EXPORTATEUR AGREE, EXPORTATEUR ENREGISTRE