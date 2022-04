Adry LAGIN

Après la fin de mes études scolaires, je me suis rendus sur Paris (2000) pour suivre une formation d'acteur et comédien. Tout d'abord au cours Florent, j'ai suivi une "masterclass" avec Pascal Légitimus puis au conservatoire de Bourg-la-Reine.



Acteur à la télévision - rôle de Mickaël Pélis dans la série "Ma Terminale", de Stéphane Meunier - j'ai aussi participé à de la figuration ou des rôles au cinéma.



En parallèle, je fais de la musique que j'ai appris en autodidacte (guitare, basse, chant): Mighty Pearl groupe de rock, type indé. Quelques morceaux se trouvent sur le site bandcamp. Je poursuis mon aventure musicale, en duo, avec Samuel Brafman.



J'ai aussi fait divers tâches liées aux métiers des arts et du spectacle, de l'événementiels à la publicité puis des rôles plus techniques ou bureaucratique (administratif, secrétariat,...), comme, par exemple, assistant d'émission pour l'émission C'à vous de FRANCE 5 ou encore metteur en scène pour un opéra de jeunes talents.



Depuis 10 ans, j'exerce donc mon métier de façon éclectique. Je reste avant tout comédien et acteur, fidèle aux formations et à la passion qui m'anime depuis toujours...



Mes compétences :

Audiovisuel

Cinéma

Musique

Opéra

Théâtre