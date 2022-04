Adryane CORDIER

J'ai 23 ans , je cherche un poste dans le domaine du service à la personne.

Je possède un titre professionnels d'Assistante de vie au famille , obtention du titre en Mai 2015 .

Je suis suis disponible , motivée , ponctuel souriante je suis ouverte a toute proposition de contrat.



Mes compétences :

Service à la personne

aide a la toilette

transfert

préparation et aide à la prise des repas

entretien du logement et du linge

aide au lever et coucher