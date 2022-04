Ads ASSISTANCE DÉVELOPPEMENT SERVICES

• Mise en place de dispositif de sûreté, de surveillance et de contrôles d’accès ;

• Location de véhicule avec chauffeur et accompagnateurs ;

• Mise à disposition de personnels de sécurité tels que :



- Country Liaison Coordinator – CLC

- Operation Liaison Coordinator – OLC

- Manager

- Superviseur

- Assistant Technique et Relex

- Chef de poste

- Agent d’Exécution (Surveillance, Contrôle Accès, etc…)

- Conducteur de véhicule

- Mise à disposition de personnels techniques, administratifs et d’Entretien

- Accueil au niveau des aéroports

- Etude et conseil



• Télécommunications et Réseaux Multimédia Informatique

• Géolocalisation

• Gestion des Temps du Personnel « Time management »

• Sonorisation et Système de Conférence Numérique

• Vidéo Surveillance CCTV

• Détection Intrusion Radio – Filaire

• Détection Incendie

• Contrôle Electronique des Accès

• Automatisme d’ouverture pour Portails à Battants, Coulissant et Rideaux

• Automatisme d’ouverture pour Volets Roulants et Stores Extérieurs

• Electricité ondulée et énergie « Groupe Electrogène et Aménagement Interne »